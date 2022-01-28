Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
28 января 09:04
09:01
Общество
Отключение электроэнергии в Казахстане произошло из-за замыкания на узбекистанской ТЭС
08:56
Экономика
ВТБ предупредил о новой мошеннической схеме с обнулением счета
08:54
Политика
Эмигрировавший гражданин Франции: вдохновляющие США оказались страной третьего мира
08:48
Политика
Politico: конгрессмены почти достигли общего мнения по поводу антироссийских санкций
08:39
Происшествия
Пристрой вспыхнул на площади 30 «квадратов» в Красносельском районе Петербурга
08:35
Общество
Алана Мамаева ехидно прокомментировала свадьбу бывшего мужа
08:33
Политика
Россия выдвинула требование Совбезу ООН о выводе иностранных войск из Сирии
08:28
Общество
Дорожные службы Сочи продолжают работу в усиленном режиме из-за снегопадов
08:27
Общество
Тренер Фишер поделилась с подписчиками советским методом по улучшению качества сна
08:24
Общество
Инфекционист Малышев предрек рост заболеваемости COVID-19 в ближайшие две недели
Все новости
Ваше сообщение успешно отправлено!
При отправке сообщения произошла ошибка
Вы уже отправляли вопрос, но если хотите отправить еще один - нажмите "Далее"
Далее
Максимальная длина сообщения 3000 символов
Осталось: 3000
Лимит запросов исчерпан
Попробуйте позже

Перенесшая инсульт Елена Проклова готовится выписаться из больницы в феврале

Шоу-бизнес
Перенесшая инсульт Елена Проклова готовится выписаться из больницы в феврале
Global Look Press  /  Ekaterina Tsvetkova

Москва, 28 января. Знаменитая актриса Елена Проклова, перенесшая инсульт, готовится к выписке. Она ожидает, что отправится домой в феврале.

Актриса попала в больницу после январских праздников. Звезде диагностировали инсульт. Поклонники, обеспокоенные здоровьем актрисы, предположили, что причиной ее тяжелого состояния стали плотный рабочий график и переживания из-за хейта в ее адрес после откровения о домогательствах.

Сама артистка заверила, что стала чувствовать себя лучше. И в этом заслуга врачей, которые реанимировали ее. Звезда «Мимино» рассчитывает, что в следующем месяце будет дома.

«Меня хотят выписать в начале февраля. Спасибо за внимание. Здесь замечательные врачи!» — поделилась актриса в разговоре с изданием «СтарХит».

Впереди у 68-летней актрисы длительная реабилитация. Также ей предстоит перенести сложную операцию на сосуды головного мозга.

Елена Проклова сообщила о домогательствах в подростковом возрасте со стороны известного артиста в прошлом году. После ее откровения на звезду обрушились с критикой. Актриса не стала называть имя мужчины, который приставал к ней. Но многие предположили, что это был Олег Табаков. Родственники именитого режиссера, возмутившись, заявили, что тот не причастен к этому.

Вернуться назад
Все новости / Шоу-бизнес / Перенесшая инсульт Елена Проклова готовится выписаться из больницы в феврале
инсульт выписка проклова
Комментировать