Перенесшая инсульт Елена Проклова готовится выписаться из больницы в феврале

Москва, 28 января. Знаменитая актриса Елена Проклова, перенесшая инсульт, готовится к выписке. Она ожидает, что отправится домой в феврале.

Актриса попала в больницу после январских праздников. Звезде диагностировали инсульт. Поклонники, обеспокоенные здоровьем актрисы, предположили, что причиной ее тяжелого состояния стали плотный рабочий график и переживания из-за хейта в ее адрес после откровения о домогательствах.

Сама артистка заверила, что стала чувствовать себя лучше. И в этом заслуга врачей, которые реанимировали ее. Звезда «Мимино» рассчитывает, что в следующем месяце будет дома.

«Меня хотят выписать в начале февраля. Спасибо за внимание. Здесь замечательные врачи!» — поделилась актриса в разговоре с изданием «СтарХит».

Впереди у 68-летней актрисы длительная реабилитация. Также ей предстоит перенести сложную операцию на сосуды головного мозга.

Елена Проклова сообщила о домогательствах в подростковом возрасте со стороны известного артиста в прошлом году. После ее откровения на звезду обрушились с критикой. Актриса не стала называть имя мужчины, который приставал к ней. Но многие предположили, что это был Олег Табаков. Родственники именитого режиссера, возмутившись, заявили, что тот не причастен к этому.