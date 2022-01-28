Медведев призвал помнить о важности конвенции по предотвращению биологических опасностей

Москва, 28 января. Присутствие в современном мире большого количества различных предприятий, способных производить опасные патогены, доказывает необходимость соблюдения конвенции по предотвращению биологических опасностей и контроль за процессами.

Заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев интервью российским СМИ поднял вопрос о прозрачности работы таких структур. По его словам, деятельность подобных организаций должна строго контролироваться уполномоченными органами.

«Есть же очень большое количество различных структур, которые способны производить, это уже вопрос безопасности, различного рода патогены. Они и были, и есть, вопрос в том, в чьих руках они находятся, кто ими управляет и насколько прозрачна их деятельность», — цитирует Медведева РИА Новости.

В ходе общения с журналистами политик заявил, что во время пандемии коронавируса люди научились лучше контактировать в режиме онлайн. При этом он подчеркнул, что скучает по допандемийным временам, когда личного общения было больше.