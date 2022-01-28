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Медведев указал на недобросовестную конкуренцию в отношении «Спутника V» на рынке вакцин

Общество
Медведев указал на недобросовестную конкуренцию в отношении «Спутника V» на рынке вакцин
duma.gov.ru  /  Государственная Дума Федерального Собрания

Москва, 28 января. Непризнание российского препарата «Спутник V» Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) связано с несколькими факторами. Среди них конкуренция, заявил замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

Медведев выразил надежду на скорое признание «Спутника V». В беседе с ТАСС и другими журналистами он указал на политический и коммерческий моменты. Пандемия поспособствовала развитию бизнеса фармацевтических компаний и производителей вакцин.

«Естественно, что существует конкуренция. Вообще конкуренция - хорошая вещь, но в данном случае она носит сугубо негативный характер, потому что сдерживает, например, передвижение людей и поступление эффективных вакцин на другие рынки. По нашему "Спутнику", как мне представляется, такая недобросовестная политическая и коммерческая конкуренция точно присутствует», — добавил Медведев.

«Спутник V», по словам зампредседателя СБ, является высокоэффективным препаратом. Поэтому на мировой рынок Россия, в первую очередь, продвигает именно эту вакцину.

Многие ученые сейчас пытаются выяснить причины происхождения коронавируса. Но, по мнению замглавы Совбеза РФ Дмитрия Медведева, важно сконцентрироваться на мерах по борьбе с инфекцией.

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медведев конкуренция коронавирус Спутник V
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