Возможной причиной расстрела солдат в Днепре могли стать неуставные отношения

Днепр, 28 января. Одной из причин, по которым военнослужащий Национальной гвардии Украины Артемий Рябчук расстрелял однополчан, могли стать неуставные отношения и издевательства. Об этом рассказал глава общественной организации «Международный центр помощи» Сергей Косяк.

По словам общественника, руководство военной части, где произошла трагедия, систематически закрывало глаза на «дедовщину» среди солдат. Свидетели халатного отношения начальства к издевательствам готовы дать показания в суде и полиции, утверждает Косяк.

«Свидетели преступлений командиров части 3021 НГУ, где произошел расстрел военных, готовы дать интервью о злодеяниях командования. Сегодня ко мне обратились ребята, которые служили в воинской части», — рассказал Косяк.

Служащий Национальной гвардии Рябчук добровольно сдался правоохранительным органам после содеянного. В результате трагедии пять человек погибло и еще пятеро находятся в тяжелом состоянии.