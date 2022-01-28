Английский дизайнер Стелла Маккартни создала первый брючный костюм для Минни Маус

Лондон, 28 января. Минни Маус за свою историю в почти сто лет ни разу не меняла традиционное красно-белое платье на что-то другое. Подобное недоразумение решила исправить английский дизайнер Стелла Маккартни, сообщает издание People.

Модельер создала для Минни костюм, состоящий из смокинга и брюк темно-синего цвета. Однако дань уважения Маккартни отдала и прежнему платью — на диснеевской мышке все еще красуется принт в горошек. По словам самой Стеллы, она была счастлива разработать наряд для Минни, потому что разделяет ее ценности и жизненные ориентиры.

«Минни всегда занимала особое место в моем сердце. Мы разделяем с ней одни и те же ценности. Мне нравится, что она — воплощение счастья, уверенности, искренности, а также вдохновляет людей всех возрастов по всему миру. Кроме того, у нее великолепный стиль!» — отметила дизайнер.

prnt scr Twitter / prnt scr Twitter @DisneyParis_EN

Имидж Минни был обновлен по случаю 30-летия парижского Диснейленда. Костюмами также обзавелись и другие персонажи студии. Празднование события начнется 6 марта.

В скором времени Disney планирует порадовать поклонников еще одним обновлением. Студия намерена выпустить киноадаптацию мультфильма «Коты-аристократы».