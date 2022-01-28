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Дмитрий Медведев призвал не выяснять причины возникновения коронавируса

Общество
Дмитрий Медведев призвал не выяснять причины возникновения коронавируса
vk.com  /  Дмитрий Медведев

Москва, 28 января. Происхождение коронавируса вряд ли удастся когда-нибудь установить. Миру следует сконцентрироваться на мерах борьбы с ним, заявил зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

Как отметил Медведев, точного понимания происхождения коронавируса до сих пор нет. Но дискуссии на этот счет все равно будут продолжаться. Замглавы Совбеза посоветовал приспособиться к новым условиям жизни, пишет ТАСС.

«Поэтому сейчас, мне кажется, надо сконцентрироваться не на выяснении причин того, откуда это все появилось, хотя это, безусловно, интересно, а на предотвращении появления новых, более тяжелых видов заболеваний, в том числе более тяжелых штаммов, более патогенных штаммов, на создании новых лекарств и на общем противостоянии этому очень сложному, тяжелому процессу», — добавил Дмитрий Медведев.

Пандемия коронавируса стала общим вызовом для всех стран. И чтобы побороть ее, необходимо объединить усилия. По словам заместителя главы Совбеза РФ Дмитрия Медведева, справиться с инфекцией в одиночку не получится.

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