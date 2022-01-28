Лавров следит за оказанием помощи семье погибшей в Казахстане россиянки

Москва, 28 января. Глава МИД России Сергей Лавров лично контролирует вопрос оказания помощи семье россиянки, которая погибла в ходе беспорядков в казахстанском Таразе.

Россиянка Мария Ким погибла от рук бандитов 6 января, у женщины остались трое детей. Российское генконсульство в Алма-Ате связалось с семьей погибшей и призвало руководство Жамбылской области Казахстана провести расследование.

«Как мы выяснили, Мария была главной кормилицей в семье, в которой воспитываются трое детей. Вопрос оказания помощи этой семье находится на личном контроле министра иностранных дел России Сергея Лаврова», — заявил генконсул РФ в Алма-Ате Евгений Бобров в беседе с РИА Новости.

Глава Жамбылской области Бердибек Сапарбаев контролирует расследование дела об убийстве россиянки. Семья погибшей получит поддержку по линии Ассамблеи народа Казахстана. Местные власти взяли на себя расходы на погребение, а российское консульство оказало финансовую помощь родным женщины.

«В резолюции министра также содержится поручение "позаботиться о детях, в том числе об отдыхе в летний период". Будем помогать. Наверное, здесь будет уместно вспомнить фразу, что Россия своих не бросает», — заключил дипломат.

В начале января Казахстан охватила волна протестов на фоне повышения цен на сжиженный газ. В итоге демонстрации переросли в массовые беспорядки, по итогам которых задержаны 446 человек.