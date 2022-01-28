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Дочь онкобольной Заворотнюк вспомнила, как снялась вместе с мамой в «Моей прекрасной няне»

  /   Обновлено: 28 января 2022 07:12
Шоу-бизнес
Дочь онкобольной Заворотнюк вспомнила, как снялась вместе с мамой в «Моей прекрасной няне»
instagram.com  /  @anna_zavorotnyuk

Москва, 28 января. Модель Анна Заворотнюк поделилась впечатлениями о давних съемках в известном сериале «Моя прекрасная няня». По ее словам, ей было легко и приятно сниматься в одном эпизоде с мамой.

Анна Заворотнюк часто общается с поклонниками в социальной сети Instagram. Во время одного из флешмобов она рассказала, как приняла участие в сериале со знаменитой мамой — Анастасией Заворотнюк. По словам девушки, она отлично помнит эти моменты. Ей приходилось на протяжении долгого времени заучивать текст, а потом воспроизводить сцену почти семь часов. Несмотря на все сложности, процесс был интересным и увлекательным.

Дочь онкобольной Заворотнюк вспомнила, как снялась вместе с мамой в «Моей прекрасной няне»
prnt scr Instagram / prnt scr Instagram @anna_zavorotnyuk

«В целом было очень интересно и весело», — написала Заворотнюк.

Сейчас Анна переживает непростые времена из-за болезни своей звездной мамы. Ей пришлось перенести свадьбу и отказаться от привычных для светской тусовки развлечений. Она старается помогать актрисе и «держаться из последних сил. Недавно девушка призналась, что ее сердце разрывается, когда она видит свою прекрасную маму в увядающем состоянии.

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моя прекрасная няня заворотнюк российский шоу-бизнес
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