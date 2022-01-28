Коронавирус подтвердился у 12 прибывших на Олимпийские игры в Пекине

Пекин, 28 января. Два случая заболевания COVID-19 приходятся на спортсменов и официальных лиц, еще восемь — на представителей заинтересованных сторон. Об этом сообщил оргкомитет Олимпиады в Пекине.

Только 27 января на территорию Китая приехали 1 682 человека. Из них 1 042 атлета и официальных лица, 640 относятся к представителям других заинтересованных сторон. До этого положительный результат ПЦР-теста получили еще два человека, которые прибыли на Олимпиаду нескольким временем раньше.

Представители штаба команды Олимпийского комитета России (ОКР) прибыли в Пекин 23 января. Глава миссии отечественной команды заявил, что среди его подопечных COVID-19 выявлен не был.

Накануне в Китай прилетели отечественные сборные по биатлону, конькобежному спорту, женскому хоккею и шорт-треку. В этот же день стало известно, что коронавирусом заразился тренер биатлонистов Сергей Башкиров. Несколько российских биатлонисток не смогли попасть в Пекин из-за проблем с QR-кодами.