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Полиция США задержала подозреваемого в перестрелке с правоохранителями в Хьюстоне

Происшествия
Полиция США задержала подозреваемого в перестрелке с правоохранителями в Хьюстоне
Pr Scr Ruptly

Хьюстон, 28 января. Правоохранители Хьюстона в американском штате Техас задержали подозреваемого в стрельбе, в ходе которой были ранены как минимум трое полицейских. Об этом сообщили в Twitter-аккаунте местного ведомства.

Стрельба произошла недалеко от делового центра Хьюстона на улице Макгоуэн-стрит. Перед задержанием полиция сообщила, что подозреваемый забаррикадировался в здании. Оттуда он совершил еще несколько выстрелов по сотрудникам правоохранительных органов. Все пострадавшие были госпитализированы, сейчас они находятся в стабильном состоянии.

«Подозреваемый только что был задержан», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что первая попытка задержания обернулась для полицейских неудачей. Подозреваемый скрылся с места происшествия на белом Mercedes, после чего его объявили в розыск.

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