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Приятный бонус: владельцы карты «Мир» могут получить 300 рублей с 27 по 30 января

Экономика
Приятный бонус: владельцы карты «Мир» могут получить 300 рублей с 27 по 30 января
Пресс-служба АО «НСПК»

Москва, 28 января. Владельцы банковских карт «Мир» могут стать обладателями скидки в 300 рублей на приобретение товаров с помощью сервиса «Яндекс. Маркет». Бонус россияне получат при выполнении некоторых условий.

Нововведение запущено совместно с маркетплейсом «Яндекс.Маркет». Владельцы карты «Мир» должны совершить покупку на этой электронной платформе на сумму 2500 рублей. После этого нужно активировать активировать код MIR.

После проведения таких действий система начислит человеку 300 рублей на следующую покупку. Главное, что оплачивать товары необходимо картой «Мир». Последняя при этом должна быть зарегистрирована в системе. Данная акция действует с 27 по 30 января.

«Поэтому держателям пластика нужно поторопиться, чтобы указанная сумма им была зачислена в срок», — отмечает PRIMPRESS.

Недавно также сообщалось, что держатели пластика могут получить денежную выплату в размере 10 тысяч рублей с 1 февраля этого года. Для этого нужно принять участие в акции магазина ProStore и купить технику или электронику марки Panasonic.

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