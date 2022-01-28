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Продавщица отбилась пакетами от налетчика с дверной ручкой в Канске

Происшествия
Продавщица отбилась пакетами от налетчика с дверной ручкой в Канске
pixabay.com

Красноярск, 28 января. Разбойное нападение на круглосуточный магазин произошло в Канске. Продавщица дала отпор злоумышленнику, который хотел совершить ограбление.

В предварительным данным, мужчина зашел в помещение торгового павильона и сразу проследовал к 33-летней женщине за прилавок, где стал замахиваться на нее небольшим металлическим предметом с требованием передать ему деньги.

Однако продавщица не растерялась, а схватила сложенные в стопку полиэтиленовые пакеты и стала отмахиваться ими от нападавшего. Нарушитель увидел, что она успела нажать тревожную кнопку, и поспешил скрыться.

Сотрудники полиции задержали подозреваемого по горячим следам. Им оказался местный 31-летний житель, который ранее неоднократно привлекался к уголовной ответственности за имущественные преступления.

Накануне петербуржец совершил нападение на магазин с настольными играми в Выборгском районе города. При себе у него был пистолет.

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