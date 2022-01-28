Медведев затосковал по допандемийным временам

Москва, 28 января. Дефицита общения в условиях пандемии нет, ведь и в таких периодах есть свои преимущества. Однако тоска по прежним временам имеет место быть, сообщил зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев.

Различные виды связи позволяют не оставаться в одиночестве, но они все еще не способны заменить живое общение, отметил политик. Речь, в частности, не только об общении с близкими и родными, но и о работе, строй которой существенно поменялся. Об этом передает РИА Новости.

«Мы научились более активно работать в онлайне, и это действительно неплохо. Но личное общение, в том числе руководства страны, безусловно, необходимо, как и личное общение с друзьями, близкими. И, к сожалению, надо признать, что все-таки в нынешней ситуации его стало меньше. Я, естественно, тоскую о прежних временах», — отметил Медведев.

Однако есть и свои плюсы, добавил он. Например, на большие совещания не приходится тратить много времени, ведь исчезает необходимость приезжать на место встречи. В связи с этим можно сказать, что новый формат работы носит довольно позитивный характер.

Текущая пандемия, считает Медведев, является общим вызовом для всех стран. По его словам, победить ее тоже можно лишь сообща.