Дмитрий Медведев назвал пандемию COVID-19 общим вызовом для всех стран в мире

Москва, 28 января. Пандемия коронавируса является общим вызовом для всех государств, и бороться с ней необходимо сплоченными усилиями игроков мирового сообщества. Такое заявление сделал заместитель главы Совбеза России Дмитрий Медведев в беседе с журналистами.

Российский политик убежден в том, что ни одна страна не сможет в одиночку выйти победителем из сложившейся во всем мире эпидситуации. Медведев подчеркнул, что в нынешнем положении бесполезно закрывать государственные границы, поскольку решить проблему возможно только при объединении сил, пишет ТАСС.

«Первый урок простой, с одной стороны, а с другой стороны, очень сложный: с пандемией не справиться в одиночку, с пандемией не справиться одному государству, с пандемией невозможно справиться, закрывая границы. Пандемия - это общий вызов, с которым нужно справляться общими средствами», — заявил зампредседателя Совета безопасности РФ в интервью.

Дмитрий Медведев также сообщал, что необходимо приложить все возможные усилия для недопущения войны между Россией и НАТО. Политик обращал внимание, что в РФ никто не ищет вооруженной конфронтации ни со странами Запада, ни с другими мировыми государствами.