Москва украла борщ: составлен топ-5 самых абсурдных новостей о России от зарубежных СМИ

Москва, 28 января. Западные страны неоднократно обвиняли Россию в совершении некой разрушительной деятельности. Журналист и блогер Максим Кононенко собрал самые абсурдные подозрения со стороны европейских коллег.

Многие мировые теории заговора построены на безграничном влиянии Москвы на мир. Западные СМИ то и дело «уличают» РФ в подготовке каких-то таинственных операций и совершении «преступной» деятельности. Часто такие обвинения выглядят как шизофренические выдумки, а их авторы — фантазеры с антироссийской манией. Кононенко составил перечень «обвинительных» публикаций, некоторые из которых достигли вершины сюрреализма и поделился этим на личной странице в Facebook. По его словам, многие из новостей читать смешно, а не страшно.

Норвегия: Россия подготавливает боевых китов

Почти три года назад у берегов Норвегии была обнаружена белуха с закрепленными на теле кожаными ремнями. На одном из них была обнаружена надпись: «оборудование Санкт-Петербурга», передает CBS.

wikipedia.org / Steve Snodgrass

Тогда специалисты сообщили, что белуха является боевым оружием. На ремнях они пытались обнаружить скрытую фото или видеоаппаратуру. Однако ничего подобного найдено не было.

США: Россия распространяет слухи о здоровье Байдена

Нынешний американский лидер Джо Байден не перестает удивлять как граждан страны, так и мировую общественность своими причудливыми выходками. Он демонстрирует свою забывчивость, любит путать имена и должности, а иногда и вовсе ведет себя неприлично. На фоне этого в Сети стали появляться слухи, подкрепленные целыми исследованиями. Эксперты сомневались в способностях Байдена руководить страной.

Global Look Press / CNP/AdMedia

Однако американская разведка обвинила в формировании такой повестки именно Россию. По данным США, РФ якобы дезинформируют общественность о слабоумии лидера, сообщает ABC News. Оказалось, что живописное падение Байдена на трапе самолета, его спутанная речь и неумение отвечать на вопросы без опорного листка — это «происки Москвы».

Великобритания: Россия будет клонировать древних воинов

«Самая милитаристская» страна в мире под названием Россия решила стать героем фантастических триллеров, уверен британский таблоид Daily Mail. По мнению журналистов, русские решили собственноручно создать солдат из пробирки при помощи клонирования. Такой вывод был сделан из речи министра обороны страны Сергея Шойгу.

kremlin.ru / Администрация президента России

Однако слова главы ведомства просто были неверно трактованы. Шойгу поднял эту тему в ходе заседания Русского географического сообщества. По его предположению, ученые могут попробовать добыть генный материал из скифского кургана в Туве. Британцы же решили, что Кремль создаст древних воинов, «возрождая» их вместе с лошадьми.

Украина: Москва украла у Киева борщ

Министр культуры Украины Александр Ткаченко уверен, что борщ является нематериальным наследием ЮНЕСКО. Он резко осудил совместный проект Ростуризма и Google, где блюдо назвали частью русской кухни.

«Уверен, мир признает наше национальное блюдо. Сколько интернет-страниц с рекламой борща не создавай, все равно русским он не будет!» — злобно заявлял Ткаченко.

wikipedia.org / V.lyaschenko / CC BY-SA 4.0

Однако вряд ли министр сможет «вернуть» борщ на Украину. На данный момент в стране активно ведется политика декоммунизации, которая затронула и национальную кухню. Это способно привести к тому, что ароматный суп и вовсе исчезнет из кулинарных книг украинок.

Ирландия: Россия напугала знаменитого дельфина

Дельфин Дингл был широко известен по всей Ирландии. Однако, по мнению местных властей, он таинственным образом исчез и виноват в этом лично российский лидер Владимир Путин. Млекопитающее пропало в 2020 году. Местные жители считают, что животное испугалось российских технологических разработок.

pexels.com /

Стереотипы и мифы о России продолжают распространяться по западным странам. Однако некоторые иностранцы не верят в злые слухи и смело разрушают устойчивое мнение о городах страны.