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Дмитрий Медведев объяснил рост напряженности в мире амбициями некоторых стран

  /   Обновлено: 28 января 2022 06:24
Политика
Дмитрий Медведев объяснил рост напряженности в мире амбициями некоторых стран
Prt Scr youtube.com  /  Правительство России

Москва, 28 января. Мировая политическая обстановка в мире осложняется из-за амбиций некоторых государств. Такое мнение выразил заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев.

Устремления этих стран способствуют большему накалу ситуации также из-за пандемии коронавирусной инфекции. Однако несмотря ни на что, любые разногласия можно решить посредством дипломатии, уверен Медведев.

«Объяснение прежде всего заложено в амбициях и в характере отдельных людей и в устремлениях отдельных стран, если говорить о международных отношениях и международной напряженности», — заявил Медведев.

Одним из свидетельств слов замглавы СБ России является недавнее спорное заявление официального представителя Госдепа США Неда Прайса. Дипломат заявил, что Соединенные Штаты будут действовать решительно в случае, если РФ разместит в странах Латинской Америки свое оружие.

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