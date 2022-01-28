Медведев считает бедность и низкие доходы граждан ключевой проблемой России

Москва, 28 января. Бедность населения является главным вызовом для властей России, поскольку именно эта проблема порождает преступность, коррупцию и мешает сохранению здоровья нации.

Россия имеет и ряд других вызовов, однако проблема низких доходов носит ключевой характер, заявил зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в беседе с журналистами.

«Проблема бедности, низких доходов - это действительно ключевая проблема, с этим связаны и проблемы здоровья, и преступности, и целый ряд других проблем», — цитирует его ТАСС.

Среди остальных вызовов Медведев отметил проблемы восстановления экономики, коррупции, технологического отставания и ряд других. Все эти вопросы, по его словам, стоят на повестке дня.

«Но если говорить о человеческих проблемах, то проблема доходов, качественного образования и здравоохранения, мне кажется, это проблема номер один», — добавил политик.

Проблема низких доходов наблюдается не только в России, но и во многих странах мира. Так, согласно исследованию ФРС США, молодые американцы живут намного беднее, чем их родители.