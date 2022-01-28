Погранслужба Киргизии сообщила о стабилизации ситуации на границе с Таджикистаном

Бишкек, 28 января. Обстановка на киргизско-таджикской границе стабилизировалась, ночь прошла без происшествий. Об этом рассказали представители пограничной службы Киргизии.

Ситуация на участках государственной границы в местности Самаркандыка, Торт-Кочо, Кок-Таша, Дахмы, Кочо-Боя и Головной остается стабильной. Пограничники республики держат ситуацию под контролем.

«По состоянию на 08.00 (5.00 мск - ред.) 28 января 2022 г. обстановка на кыргызско-таджикском участке госграницы в местностях Самаркандык, Торт-Кочо, Кок-Таш, Дахма, Кочо-Бою и Головной характеризуется как стабильная. Ночь прошла спокойно, без происшествий», — сообщили силовики Киргизии.

Ранее между пограничниками Киргизии и Таджикистана завязалась перестрелка. По некоторым данным, в результате стрелкового огня были зафиксированы жертвы с обеих сторон конфликта.