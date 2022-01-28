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Начало действия новых законов изменит жизнь граждан России с 1 февраля

Общество
Начало действия новых законов изменит жизнь граждан России с 1 февраля
pixabay.com

Москва, 28 января. Индексация пенсий и детских пособий, новые правила выдачи COVID-сертификатов и другие нововведения ждут жителей России с февраля.

Пенсионеров в феврале ждут повышенные выплаты. Это связано с принятием в Госдуме законопроекта об индексации страховых пенсий неработающих пенсионеров на 8,6 процента по отношению к декабрьским выплатам. В январе повышение пенсий уже составило 5,9 процента. В связи с этим в феврале россиян ждет доплата за прошлый месяц и полностью проиндексированная пенсия за текущий.

Вместе с этим будет пересчитана пенсия сотрудников силовых структур и ведомств. Нововведение затронет около 2,6 миллиона граждан страны.

С 1 февраля в России проиндексируют социальные выплаты на детей. Единовременное пособие на рождение ребенка повысится на 8,4 процента, до 20 472 рублей. На аналогичный процент вырастет материнский капитал, составив 524,5 тысячи рублей на первого ребенка и 693,1 тысячи рублей на второго.

Еще одно нововведение коснется должников. С февраля приставов обяжут оставлять на счетах при списании долгов сумму в размере прожиточного минимума. В 2022 году его размер составляет 13 792 рубля. Однако для получения этой услуги должник должен подать соответствующее заявление в подразделение судебных приставов.

С февраля получить COVID-сертификат смогут граждане с антителами. Аналогичное правило будет распространяться на привитых иностранными вакцинами, но при условии наличия антител.

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пенсия пособия февраль
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