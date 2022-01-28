Одесский депутат Саутенков сравнил с «дешевой безвкусицей» песню Сердючки о Бандере

Одесса, 28 января. Выступление Верки Сердючки с песней о Степане Бандере стало очередной «халтуркой, безвкусицей и дешевкой», заявил депутат одесского горсовета от ОПЗЖ Виталий Саутенков.

Артисту Андрею Данилко следовало бы выражать свою гражданскую позицию в мужском образе, а не устраивать цирк, считает Саутенков. Он отметил, что своим выступлением певец поглумился над страданиями украинцев и жертвами среди населения.

«Переодетые клоуны, которые возвели в ранг глумления жизнь, страдания и смерти наших граждан? Что это было? Именно такую форму патриотизма нам предлагают наши власти? Патриотизма с разукрашенным лицом непонятной особи, с веночком с ленточками на мужской голове?» — возмутился он на своей странице в Facebook.

По словам депутата, сейчас на украинском телевидении сложно увидеть что-либо действительно стоящее.

«А так — получилась очередная халтурка, безвкусица, дешевка – в общем, все то, чего и так в изобилии на отечественном голубом экране. Увы. Вот такие Верки нынче правят бал в моей стране», — заключил он.

Скандальная песня Сердючки прозвучала в эфире программы «Дизель-шоу». Сам артист заявил, что не вкладывал в выступление политический или военный подтекст.