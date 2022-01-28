Кинолог Уражевский перечислил способы защиты от стаи бродячих собак

Москва, 28 января. Бродячие собаки нередко сбиваются в стаи и пугают местных жителей. При встрече с агрессивными животными нельзя от них отбиваться и провоцировать, предупредил президент Союза кинологических организаций России Владимир Уражевский.

Он посоветовал поднять какой-нибудь предмет как можно выше. Большой непривычный силуэт может насторожить животных, и они решат уйти. Если собаки все же обратили внимание на человека, тому стоит продолжить движение и не пытаться их отогнать, передает RT.

«Если контакт уже произошел и стая бездомных собак к вам приближается — остановиться, повернуться спиной к какому-то ограждению, дереву, на которое, возможно, вы сможете залезть», — посоветовал кинолог.

Отвлечь внимание собак можно, распылив парфюм, дезодорант или газовый баллончик. Если рядом есть люди, стоит позвать их на помощь.

Уражевский напомнил, что собаки являются домашними животными и не должны жить на улице без хозяев. Кинолог отметил, что далеко не во всех регионах России есть приюты, а существующие чаще всего находятся «в жутком состоянии».

Президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев ранее отметил, что собаки не нападают на людей просто так. Это происходит в тех случаях, если животные голодные, человек зашел на их территорию и угрожает потомству.