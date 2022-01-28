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Пушков: США проигнорировали требования России по гарантиям безопасности

  /   Обновлено: 28 января 2022 06:06
Политика
Пушков: США проигнорировали требования России по гарантиям безопасности
flickr.com  /  Совет Федерации

Москва, 28 января. Соединенные Штаты отказались менять стратегию военного расширения, проигнорировав требования России. Об этом сообщил сенатор Совета Федерации Алексей Пушков после ознакомления с письменным ответом американской стороны на запрос Москвы о гарантиях безопасности.

Политик пояснил, что в полученном документе от Вашингтона и Брюсселя нет ни слова про пункт об отказе продвижения инфраструктуры НАТО на восток. Таким образом, по мнению Пушкова, Запад пытается сосредоточиться на темах переговоров, которые не играют ключевой роли для Москвы.

«Итак, ответ США предлагает серьезный разговор, но по второстепенным вопросам, как заявил Лавров. Что, собственно, и ожидалось. США не намерены менять стратегию военного расширения», — напил Пушков в своем Telegram-канале.

США намеренно нагнетают обстановку вокруг Украины, пытаясь создать ощущение кануна войны. Таким образом, Вашингтон выстраивает обстановку для дальнейшего санкционного давления на Россию, заявил Пушков.

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