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Школьнице на Сахалине пришлось отогреваться в магазине из-за сломанного домофона

Происшествия
Школьнице на Сахалине пришлось отогреваться в магазине из-за сломанного домофона
Невские Новости

Южно-Сахалинск, 28 января. Полицейские выяснили, почему девочка не могла попасть домой и пришла греться в магазин. Городские паблики ранее сообщали, что ребенок сбежал из-за драки пьяных родителей.

По данным регионального МВД России, школьница пробыла около получаса в магазине, ведь вернуться домой она не смогла из-за сломанного домофона.

Выяснилось, что ребенок воспитывается в благополучной семье. В день инцидента ее мама была на работе, а отчим занимался ремонтом по дому. Девочка отпросилась у него сходить в магазин за булочками. По возвращении она не смогла попасть в подъезд, так как домофон не работал, и ей пришлось идти обратно в магазин.

Спустя полчаса мужчина спохватился, что падчерицы давно нет, и побежал ее искать. К счастью, ребенок нашелся в магазине. Полиция сейчас проверяет обстоятельства инцидента.

В Татарстане ведутся поиски 11-летнего мальчика, который ушел в школу и не вернулся. Мать ребенка обратилась в полицию только на следующий день после пропажи.

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сахалин полиция магазин девочка поиски
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