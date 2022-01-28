Норвежский лыжник Крюгер заразился коронавирусом и пропустит старт Олимпиады в Пекине

Осло, 28 января. Двукратный олимпийский чемпион по лыжным гонкам, норвежец Симен Хегстад Крюгер получил положительный результат теста на коронавирус. Возможно, он не сможет принять участие в Играх в Пекине, пишет Норвежское телеграфное бюро.

Информацию об этом сообщил врач национальной команды Норвегии Эйстен Андерсен. Согласно регламенту проведения соревнований, теперь спортсмен вынужден избегать социальных контактов и уйти на 15-дневный карантин.

«Были взяты новые ПЦР-тесты, тест Крюгера, к сожалению, дал положительный результат», — сказал Андерсен.

Крюгер является одним из самых титулованных лыжников в составе сборной Норвегии. Он является двукратным олимпийским чемпионом 2018 года, трехкратным призером чемпионата мира 2021 года, победителем и призером этапов Кубка мира, а также чемпионом мира среди юниоров 2016 года.

Недавно российский скелетонист Никита Трегубов получил положительный результат теста на коронавирус. Однако спортсмен не теряет надежды выступить на Олимпийских играх в Пекине.