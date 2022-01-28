Макеева пожаловалась на травлю в соцсетях из-за обвинений в наживе на несчастной матери

Москва, 28 января. Прославленная достижениями в личной жизни актриса Анастасия Макеева пожаловалась, что ее стали травить в соцсетях. Корень зла, по словам звезды мюзиклов, кроется в блогере Антоне S, который якобы «натравил» на нее публику.

В одном из видео блогер озвучил, что актриса занимается «шарлатанством». Антон S опубликовал запись видео, на котором Макеева в компании неких экспертов проводит консультацию по квантовой психологии женщине. Она обратилась за помощью из-за тяжелой болезни сына — парень болен раком. По словам Антона S, Макеева за сеанс терапии взяла с женщины 60 тыс. рублей.

Актриса эту информацию опровергает и настаивает на том, что все консультации дает бесплатно. Тем не менее, по ее утверждениям, против нее развернулась травля в Сети. Ее обвиняют в том, что она вытягивает деньги из отчаявшейся женщины, которая хватается за все шансы спасти ребенка.

«Кто такой этот Антон, я вообще не знала. Оказалось, что он делает какие-то низкопробные сюжеты про известных людей, которые годами зарабатывали свою медийность благодаря таланту и тяжелому труду... Я предложила Антону выйти со мной в прямой эфир в интернете, готова была ответить на все его вопросы и обвинения. Он сначала согласился, но в эфир так и не вышел. Сейчас обливает меня грязью, публикуя видео, где много матерных слов. Это травля в чистом виде!» — возмутилась Макеева в интервью изданию «Собеседник».

Накануне актриса призналась, что работает «как лошадь». По заявлениям Макеевой, у нее настолько загруженный график, что на сон ей остается всего три часа. Поклонники артистки предположили, что ей приходится столько трудиться, чтобы прокормить новоиспеченного мужа, который ушел от жены и четырех детей ради Макеевой.