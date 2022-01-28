Британка проснулась в больнице и забыла 20 лет своей жизни

Брейнтри, 28 января. Жительница британского города Брейнтри однажды вечером почувствовала, что простужается и отправилась спать. Проснулась она уже в больнице с провалом в памяти длинною 20 лет.

Клэр Маффетт-Рис сейчас 43 года. Со своим мужем Скоттом она познакомилась в 1995 году, пишет New York Post. Спустя 12 лет они расписались, у пары родились сыновья Джек и Макс. Британка работала журналистом и воспитывала детей, однако 2021 год все поменял. Однажды вечером Клэр стала чувствовать себя не очень хорошо. Она подумала, что заразилась от сына простудой и отправилась спать немного раньше обычного.

Утром один из детей пошел будить маму, однако та проснуться так и не смогла. Клэр увезли в больницу, где врачи подключили к ней аппарат ИВЛ. Позже пришлось перевозить женщину в другую спецклинику. Невропатологи провели обследование, взяли необходимые анализы и пришли к выводу, что у женщины развилось воспаление мозга, вызванное энцефалитом. Врачи посоветовали родственникам готовиться к худшему.

Но уже через 16 суток жительницу английского графства Эссекс отключили от аппарата, так как лечение подействовало. Первый вопрос Маффет-Рис ввел врачей в ступор.

«Как кошки?» — поинтересовалась англичанка

Родные рассказали, что одну из них усыпили уже много лет назад, а вторую за неделю до болезни женщины. Таким образом стало понятно — Клэр забыла около 20 лет свой жизни.

Интересно, что она узнавала своих друзей или знакомых, однако женщина никак не могла вспомнить многие события, происходившие с ней за тот период. Она боялась, что муж Скотт не справился бы в случае полной амнезии у супруги.

«Было так странно смотреть на себя в зеркало и видеть морщины, о которых я не помнила», — призналась потерявшая память женщина.

Маффет-Рис знала — у нее есть любимые дети, но она совершенно не помнит, как рожала их. Не знает их привычек и увлечений. Она не узнает фотографии из отпусков и свадебные снимки.

Специалисты потерю памяти объяснили побочным действием энцефалита. Также они не дали никаких гарантий возврата организма к былому состоянию. В общей сложности журналистка провела в больнице пять недель. Мужу пришлось взять отпуск, чтобы ухаживать за супругой, так как она была не в состоянии самостоятельно ходить или переодеваться. Также женщина не помнила о существовании пандемии и даже терактах 11 сентября 2001 года и в Лондоне в 2005-м.

Сегодня она чувствует себя намного лучше, однако впереди еще длинная реабилитация. Муж и сыновья прикладывают максимум усилий, чтобы облегчить жизнь Клэр и наполнить ее новыми воспоминаниями. Маффет-Рис снова начинает писать и планирует вернуться к работе.

Недавно американские ученые пришли к выводу, что дефицит витамина B12 в организме является причиной возникновения опасных заболеваний. В частности, он может привести к частичной потере памяти.