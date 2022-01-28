Хоккеиста «Спартака» Виртанена обвинили в сексуальном насилии пятилетней давности

Москва, 28 января. Канадскому форварду московского ХК «Спартак» Джейкобу Виртанену предъявили обвинения в изнасиловании, которое произошло в сентябре 2017 года. Соответствующую информацию привели в департаменте полиции Ванкувера.

В мае прошлого года Виртанен был отстранен клубом Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Ванкувер» от игр после соответствующих обвинений в харасменте. Во время межсезонья руководство клуба выставило нападающего на драфт отказов.

«Прокуратура утвердила пункт обвинения в связи с инцидентом, произошедшим в Ванкувере 26 сентября 2017 года, когда Виртанен играл в НХЛ. Департамент начал расследование в мае 2021 года после обращения 23-летней жертвы», — следует из сообщения канадских правоохранителей.

На данный момент Джейкоб Виртанен не находится под стражей. Ранее также американский хоккеист «Локомотива» Рид Буше признался, что совершил сексуальное насилие в отношении несовершеннолетней в 2011 году.