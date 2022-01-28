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ВМС России провели учебные стрельбы в Черном море

Армия
ВМС России провели учебные стрельбы в Черном море
Федеральное агентство новостей  /  Андрей Союстов

Севастополь, 28 января. Черноморский флот РФ провел учения, в ходе которых были отработаны артиллерийские стрельбы по условному воздушному и морскому противнику. Об этом сообщили в пресс-службе Южного военного округа.

В состав военной группировки вошли боевые расчеты корабельной ударной группы Черноморского флота. Фрегат Адмирал Эссен», сторожевой корабль «Ладный», ракетные катера «Набережные Челны» и «Р-60» выполнили учебные стрельбы по мишеням, имитирующим корабли и воздушные средства нападения.

«Экипажи кораблей ЧФ выполнили артиллерийские стрельбы по воздушным и морским целям в рамках планового учения, проводимого с корабельными силами флота в акватории Черного моря. Также артиллерийские стрельбы были проведены по плавающим минам и воздушным целям, которые имитировались сбросом светящихся авиабомб САБ-250 с самолетов Морской авиации и ПВО ЧФ», — говорится в сообщении.

Некоторое время назад патрульные катеры Новороссийской военно-морской базы Черноморского флота РФ провели маневры, в ходе которых отработали защиту гражданских судов. В учениях принимала участие группа катеров типа «Грачонок».

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