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Диетолог Тараско перечислила незаменимые в зимний период фрукты

Общество
Диетолог Тараско перечислила незаменимые в зимний период фрукты
Невские Новости  /  Дарья Зуева

Москва, 28 января. Абрикосы, бананы и гранаты являются самым полезными зимними фруктами. Об этом заявила диетолог-эндокринолог Анастасия Тараско.

Все фрукты имеют примерно одинаковый состав, в них содержится большое количество витаминов, глюкоза и фруктоза. Из-за высокой калорийности злоупотреблять этими продуктами не стоит. Лучше всего съедать в день не более двух фруктов, передает РИА Новости.

Абрикосы являются традиционным зимним лакомством. Их можно употреблять как в сушеном, так и в замороженном виде. В обоих случаях в плодах сохраняются витамины и полезные вещества. Бананы занимают вторую строчку в рейтинге полезных в холодное время года фруктов.

«За счет большого количества клетчатки, калия, углеводов это идеальный перекус. Триптофан, который в них содержится, субстрат для синтеза гормона радости — серотонина!» — отметила диетолог.

Замыкают тройку лидеров гранаты. Они почти всю зиму сохраняют свои целебные свойства — противовоспалительные и ранозаживляющие. Сок этих алых плодов богат железом, магнием, витамином С и различными биологически активными веществами.

Диетолог Светлана Зеленцова ранее посоветовала включить в рацион грейпфрут. Употребление этого фрукта помогает укрепить иммунитет и повысить синтез коллагена.

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