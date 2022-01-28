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Джен Псаки в очередной раз призвала американцев эвакуироваться из Украины

  /   Обновлено: 28 января 2022 05:39
Политика
Джен Псаки в очередной раз призвала американцев эвакуироваться из Украины
ПолитРоссия

Вашингтон, 28 января. Граждане Соединенных Штатов, пребывающие на территории Украины, должны покинуть страну. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

Такой призыв со стороны властей США обусловлен вероятностью эскалации на Украине. Во время своего выступления Псаки подчеркнула, что американское правительство прорабатывает дополнительные механизмы для отъезда своих граждан из страны.

«Мы хотим обеспечить наличие достаточного количества возможностей для американских граждан покинуть Украину, если они решат уехать... Безусловно, мы призываем их сделать это», — заявила Псаки.

Ранее представитель Белого дома официально заявила, что не согласна со словами секретаря СНБО Украины Алексея Данилова о возможности обострения обстановки. Риторика Киева якобы идет вразрез с действиями Москвы, указала американская чиновница.

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Все новости / Политика / Джен Псаки в очередной раз призвала американцев эвакуироваться из Украины
украина сша псаки
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