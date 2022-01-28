Перевернувшийся грузовик перекрыл часть трассы Барнаул — Новосибирск

Барнаул, 28 января. ДТП произошло около поселка Казачий. Водитель не справился с управлением и допустил опрокидывание большегруза, сообщает МВД по Алтайскому краю.

Инцидент зафиксировали утром 28 января. Фура перевернулась на 193 километре трассы Р-256. Известно, что большегруз двигался из Барнаула в сторону Новосибирска. По предварительным данным, никто не пострадал. Обстоятельства случившегося уточняются.

«Водитель грузового автомобиля при движении со стороны г. Барнаула в сторону Новосибирска допустил опрокидывание автомобиля. В результате ДТП движение в сторону Новосибирска ограничено», — рассказали правоохранители.

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