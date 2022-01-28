Президент Молдавии Санду повторила «фишку Зеленского» по нагнетанию страха на граждан

Кишинев, 28 января. Жители Молдавии в ближайшее время могут столкнуться с вооруженным конфликтом. Однако в этом контексте они все равно должны сохранять спокойствие, заявила президент страны Майя Санду.

Санду заявила, что в Молдавии есть «большие риски возникновения вооруженного конфликта». Она попросила сохранять бдительность и не поддаваться панике.

«Я бы хотела, чтобы граждане были бдительны, но не паниковали, я все же верю, что мирное решение возможно в нынешней непростой региональной ситуации. Мы — мирная страна и очень хотим, чтобы наше право на мир уважалось», — сообщила Санду.

Недавно с похожим заявлением выступил президент Украины Владимир Зеленский. Национальный лидер обратился к своим гражданам с заявлением о скором «вторжении» в страну неприятеля. Такие слова вызвали непоправимый эффект — в государстве началась паника, а инвесторы стали бежать с Украины.

Позже национальный лидер выступил снова, но в этот раз порекомендовал не поддаваться панике и отказаться от массовой скупки гречки и спичек. Попытка «дать заднюю» в политических кругах стала называться «фишкой Зеленского».