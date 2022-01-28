Карпин остался в восторге от общения с новым тренером «Спартака» Ваноли

Москва, 28 января. Итальянский специалист Паоло Ваноли грамотно расставил акценты в команде сразу, как встал у руля московского «Спартака». Такое заявление сделал главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин в эфире Первого спортивного радио.

По словам наставника национальной команды, Ваноли еще при знакомстве произвел на него положительное впечатление. С таким тренером, как отметил Карпин, красно-белые будут иметь хорошую подготовку.

«Познакомился с тренером "Спартака" Ваноли, очень приятное впечатление произвел, грамотно акценты расставил, он хочет задать очень правильное направление "Спартаку". Тренировки команды меня очень порадовали, честно говоря», — заявил Валерий Карпин.

На днях тренер сборной России также посетил тренировку столичного «Спартака» в Дубае. В одном из крупнейших городов ОАЭ Карпин встретился с футболистами национальной команды, которые принимают участие в подготовке к стыковым матчам европейской квалификации чемпионата мира – 2022 в Дубае.