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Ребенок и женщина стали жертвами пожара в жилом доме под Биробиджаном

Происшествия
Ребенок и женщина стали жертвами пожара в жилом доме под Биробиджаном
60.mchs.gov.ru  /  Пресс-служба МЧС России по Псковской области

Николаевка, 28 января. Пожар произошел в жилом доме поселка Николаевка в Еврейской автономной области. В результате случившегося погибли женщина и ребенок, сообщили в региональном МЧС.

Информация о пожаре поступила в 08:55 по местному времени. Бригада спасателей выехала в Смидовичский район. По словам очевидца, загорелась веранда жилого дома на улице Заозерной. Он предупредил бригаду МЧС, что в помещении могут быть люди.

«Огнеборцы локализовали открытое горение и обнаружили двух погибших женщину и ребенка», — сообщили в ведомстве.

Как отметили в МЧС по ЕАО, сначала загорелась веранда, а затем пламя перекинулось на дом. На месте работают спецслужбы региона. Причины случившегося устанавливаются.

Еще один пожар со смертельным исходом произошел в Челябинской области. В результате происшествия погиб трехлетний ребенок. Прокуратура организовала проверку по факту случившегося.

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