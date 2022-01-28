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Жителям Салехарда покажут выставку картин художника Ивана Шишкина

Общество
Жителям Салехарда покажут выставку картин художника Ивана Шишкина
wikipedia.org  /  Иван Шишкин

Салехард, 28 января. Выставка русского живописца, пейзажиста Ивана Шишкина пройдет в Салехарде. Подлинные работы мастера будут доступны для просмотра с завтрашнего дня.

Картины Шишкина будут представлены в окружном музейно-выставочном комплексе. Экспозиция включает в себя 70 работ, которые доставили в столицу Ямало-Ненецкого автономного округа на поезде. Сотрудники музея позаботились об особых для выставки условиях, передает «Ямал-Медиа».

«В зале, если обратите внимание, у нас стоит климат-контроль, стоят датчики влажности, температуры. И два раза в день мы приходим, отслеживаем параметры, набираем воду в увлажнители», — отметил один из сотрудников музея.

Ранее жители столицы ЯНАО устроили турнир по хоккею на валенках с мячом. В соревнованиях приняли участие люди разных возрастов и полов.

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янао шишкин художник
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