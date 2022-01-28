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Японские медики опубликовали план доклинических испытаний «Спутника V»

Общество
Японские медики опубликовали план доклинических испытаний «Спутника V»
sputnikvaccine.com  /  Sputnik V

Токио, 28 января. Японская клиника Hibiya Kokusai Clinic официально представила проект проведения доклинических испытаний российских вакцин от коронавируса «Спутник V» и «Спутник Лайт».

Пресс-конференция по этому поводу прошла в российском диппредставительстве в присутствии посла России в Токио Михаила Галузина. Проект испытаний представляло руководство японской клиники.

«Представители руководства Hibiya Kokusai Clinic К.Косака и А. Судзуки в своем выступлении сделали акцент на преимуществах российских аденовирусных вакцин и признании их авторитета в международном медицинском сообществе, который подтверждается многочисленными исследованиями и публикациями, в том числе в известном специализированном журнале The Lancet», — говорится на странице посольства в Facebook.

Япония проводит соответствующие исследования по запросу пациентов. Они нацелены на подтверждение эффективности препаратов. Прививочная кампания пройдет на платной основе и не будет признаваться официальной вакцинацией, говорится в пресс-релизе клиники.

«Тестовая вакцинация нацелена на исследования таких аспектов, как подъем уровня антител, период сохранения эффективности, а также проверка безопасности», — уточняется в документе.

«Спутник V» стал единственным российским препаратом, подавшим заявку на регистрацию Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ). Последняя может официально признать отечественную вакцину уже до конца 2022 года.

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япония вакцинация Спутник V
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