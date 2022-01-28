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Пожар почти полностью уничтожил известный серфинг-лагерь на Камчатке

Происшествия
Пожар почти полностью уничтожил известный серфинг-лагерь на Камчатке
Пресс-служба ГУ МЧС России по Вологодской области

Петропавловск-Камчатский, 28 января. Здание серфинг-лагеря, находящееся на берегу Халактырского пляжа в Камчатском крае, на 90% уничтожил пожар. Об этом сообщили в региональном управлении МЧС России.

Этот серфинг-лагерь принимал спортсменов с июня по октябрь. Его ежегодная посещаемость составляла более 1 тыс. человек. По данным МЧС, в результате возгорания никто не погиб и не пострадал, однако информация о пожаре поступила на пульт спасателей слишком поздно.

«Из-за позднего сообщения о возгорании и плохого состояния подъездных путей, к моменту прибытия пожарных строение было практически полностью охвачено пламенем. В результате пожара строение уничтожено на 90%», — говорится в сообщении.

Ранее сотрудники противопожарной охраны выехали на срочный вызов в Барнауле. В одной из городских квартир произошло возгорание, из-за чего пришлось эвакуировать десятерых жильцов дома.

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