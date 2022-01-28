Спасатель Руденко дала неутешительный прогноз поисков тела утонувшей в проруби женщины

Гатчина, 28 января. Водолазы уже больше недели ищут тело женщины, которая утонула в проруби во время крещенских купаний в Ленинградской области. Спасатель Светлана Руденко полагает, что операцию не удастся завершить до наступления весны.

Сильное течение реки Оредеж и прочный лед осложняют работу водолазов, не помогает даже специальная техника, которую недавно пустили в ход. Тело жертвы могло отнести уже очень далеко от места происшествия. Если его найдут до схода льда, то это станет большой удачей, заявила Life Руденко.

«Ее могло далеко унести, а мог остановить снежный торос. Если речка прямая — ее унесло. Если речка виляет, то на каком-то повороте, изгибе этой речки, она могла застрять, зацепиться. Из-за того что это течение и подо льдом, это очень сложная работа. Это очень опасно для самих водолазов. Они подвергаются на самом деле смертельной опасности», — объяснила спасатель.

Водолазы ранее разработали новый план поиска тела утонувшей женщины. Специалисты решили нырять в тех местах, где образовалась заводь или круговорот течения.