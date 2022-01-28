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FT: Евросоюз и Великобритания намерены «жестко ограничить» Россию в газовой сфере

Экономика
FT: Евросоюз и Великобритания намерены «жестко ограничить» Россию в газовой сфере
ФБА «Экономика сегодня»

Брюссель, 28 января. Евросоюз и Великобритания разрабатывают санкции против российских проектов в газовой сфере. По данным Financial Times, ограничения будут введены в случае эскалации ситуации вокруг Украины.

Новый пакет санкций может получить название «газового». Он разрабатывается при поддержке Соединенных Штатов. Считается, что рестрикции «жестко ограничат» финансовые и технологические вливания, которые связаны с инициативами РФ в газовой сфере.

Однако ограничительные меры способны навредить и европейским компаниям. Так, удар способен травмировать BP, Total и Shell. Эти компании активно инвестируют в российский газовый сектор.

Недавно американский лидер Джо Байден в очередной раз пригрозил своему российскому коллеге Владимиру Путину «невиданными никогда санкциями». При этом Россия ни разу не давала Западу повода для реализации таких радикальных мер.

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