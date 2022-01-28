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Павлов день: почему 28 января нужно остерегаться порчи и сглаза

Общество
Павлов день: почему 28 января нужно остерегаться порчи и сглаза
pixabay.com

Москва, 28 января. Православные верующие 28 января чтят память первого христианского монаха и отшельника Павла Фивейского. В этот день необходимо следовать определенным традициям и правилам.

Согласно народному календарю, 28 января считается переломом зимы. Именно в этот день явно ощущается, что дни становятся длиннее, а ночи — короче. На Руси по этому поводу говорили: «Павел день прибавил».

Однако православные верили, что Павлов день не принесет счастья. Иногда его даже называли Днем колдунов (ведунов). Считалось, что ведуны передают свои способности ученикам. Неопытные последователи в результате своих экспериментов могут навредить простым людям. Например, нечаянно наслать порчу или сглаз.

Чтобы не стать жертвой колдунов, нужно предпринять «защитные меры» — как одобренные церковью, так и близкие к языческим обрядам. Люди в этот день молились, стучали по дереву и плевали через левое плечо, если замечали на себе недобрые взгляды.

Не желательно 28 января вступать в споры, иначе нечисть заберет всю силу бранящегося. В доме лучше поддерживать чистоту и протирать обувь после прогулки. Опять же, так можно уберечь свое жилище от нечисти.

По погоде на Павлов день можно было определить, каким будет лето. Если на улице ясно, то летом будет жарко. Если идет снег, то можно будет ожидать дождей.

Однако многие россияне в вопросе погоды все же привыкли доверять синоптикам. Так, недавно сообщалось, что к концу января в Москву придет потепление.

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