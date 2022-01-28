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Российские войска примут на вооружение новые пистолеты «Удав» с глушителем

Армия
Российские войска примут на вооружение новые пистолеты «Удав» с глушителем
rostec.ru  /  ЦНИИточмаш

Москва, 28 января. Пистолеты, разработанные специалистами АО «ЦНИИточмаш» под патрон 9×21 мм, в специальной комплектации начнут поставлять в ВС России в следующем году. Об этом рассказали представители Ростеха.

Специальная комплектация отличается от общевойсковой наличием приборов бесшумной стрельбы. В базовом исполнении оружие начало поступать в вооруженные силы в прошлом году.

«Общевойсковые поставки Министерству обороны 9х21-мм пистолетов "Удав" начались в 2021 году. В 2023 году планируется начать поставки пистолета в специальной комплектации с глушителем», — сообщили в государственной корпорации.

Ранее блогеры-энтузиасты из США протестировали российский АК-105 в условиях полигона. В ходе испытаний американцы замерили уровень шума, точность и кучность стрельбы, а также работу механизмов стрелкового оружия.

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пистолет удав глушитель
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