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Почти половина россиян не могут представить свою жизнь без интернета

Общество
Почти половина россиян не могут представить свою жизнь без интернета
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Москва, 28 января. Зависимость от интернета в той или иной степени испытывают около 50 процентов россиян. Опрос на эту тему провели «СберСтрахование» и медиахолдинг Rambler&Co.

Представить свою жизнь без интернета могут 52 процента респондентов, а 27 процентов россиян признались, что способны отказаться от него лишь на один день. Продержаться несколько часов могут 12 процентов опрошенных, а еще четыре процента испытывают беспокойство менее чем через час.

«Наш опрос показал, что около половины россиян в той или иной степени испытывают зависимость от интернета. Для выхода в сеть россияне чаще всего используют смартфоны (38%), персональные компьютеры (35%) и ноутбуки (22%). 5% также пользуются планшетами», — цитирует ТАСС директора дивизиона «Защитные страховые продукты и сервисы» Сбербанка Дениса Кузьмина.

Четыре–шесть часов в сутки интернету посвящают около половины респондентов, еще 14 процентов проводят в цифровой паутине свыше шести часов. Каждый десятый россиянин отметил, что может проводить за гаджетами сутки напролет.

Чаще всего граждане читают новостную ленту, ищут информацию, работают, общаются в соцсетях, смотрят фильмы и заказывают товары в режиме онлайн. Опрос проводился при участии более 14 тысяч человек.

Ранее был проведен еще один опрос, который позволил установить комфортный для студентов доход. Результаты исследования показали, что для достойной жизни молодым людям достаточно иметь 30–45 тысяч рублей в месяц.

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