Актерский состав «Клиники» воссоединится на телевизионном фестивале в Остине

Лос-Анджелес, 28 января. Основные актеры из культового сериала «Клиника» снова соберутся вместе. Это произойдет летом 2022 года на ATX Television Festival в Остине, передает The Hollywood Reporter.

По предварительной информации, в состав участников мероприятия войдут Зак Брафф, Дональд Фэйсон, Сара Чок, Джон К. МакГинли, Джуди Рейес, Нил Флинн и Криста Миллер. Предполагалось, что фестиваль с участием актеров сериала пройдет в 2020 году, однако в итоге он был отменен из-за распространения новой коронавирусной инфекции.

Первый сезон телевизионного сериала «Клиника» вышел в 2001 году на канале NBC. В центре сюжета два лучших друга, окончившие медицинский университет. Они поступают на работу в одну из местных клиник, которая навсегда изменит их жизнь.

Ранее стриминговая платформа Netflix опубликовала трейлер сериала «Викинги: Вальхалла». Картина расскажет о событиях, которые связаны с ее приквелом.