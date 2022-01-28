Байден сообщил Зеленскому о возможности США оказать Украине дополнительную помощь

Вашингтон, 28 января. Соединенные Штаты Америки рассматривают возможность оказания дополнительной экономической помощи Украине на фоне напряженности в Восточной Европе. Соответствующее заявление американский лидер Джо Байден сделал в ходе телефонного разговора с украинским коллегой Владимиром Зеленским.

Белый дом по итогам переговоров обнародовал сообщение. В документе говорится, что президент США заявил о «приверженности суверенитету и территориальной целостности Украины». Байден добавил, что Вашингтон и его союзники намерены ответить на любую агрессию в отношении Киева.

«Президент Байден отметил, что США за последний год предоставили Украине более полумиллиарда долларов в качестве помощи в развитии и гуманитарной сфере, а также рассматривают возможность дополнительной макроэкономической поддержки...», — сообщил Белый дом.

Джо Байден и Владимир Зеленский ранее провели телефонные переговоры, в ходе которых обсудили пути деэскалации обстановки вокруг Украины. Лидеры двух стран скоординировали дальнейшие действия и обговорили варианты финансовой поддержки Киева в будущем.