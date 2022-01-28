Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
28 января 06:00
05:56
Шоу-бизнес
Макеева пожаловалась на травлю в соцсетях из-за обвинений в наживе на несчастной матери
05:50
Общество
Британка проснулась в больнице и забыла 20 лет своей жизни
05:44
Спорт
Хоккеиста «Спартака» Виртанена обвинили в сексуальном насилии пятилетней давности
05:42
Армия
ВМС России провели учебные стрельбы в Черном море
05:41
Общество
Диетолог Тараско перечислила незаменимые в зимний период фрукты
05:39
Политика
Джен Псаки в очередной раз призвала американцев эвакуироваться из Украины
05:38
Происшествия
Перевернувшийся грузовик перекрыл часть трассы Барнаул — Новосибирск
05:32
Происшествия
Мурманчанин разбил стакан о голову гостье во время застолья
05:28
Политика
Президент Молдавии Санду повторила «фишку Зеленского» по нагнетанию страха на граждан
05:24
Спорт
Карпин остался в восторге от общения с новым тренером «Спартака» Ваноли
Все новости
Ваше сообщение успешно отправлено!
При отправке сообщения произошла ошибка
Вы уже отправляли вопрос, но если хотите отправить еще один - нажмите "Далее"
Далее
Максимальная длина сообщения 3000 символов
Осталось: 3000
Лимит запросов исчерпан
Попробуйте позже

Байден сообщил Зеленскому о возможности США оказать Украине дополнительную помощь

Политика
Байден сообщил Зеленскому о возможности США оказать Украине дополнительную помощь
Global Look Press  /  CNP/AdMedia / CNP/AdMedia

Вашингтон, 28 января. Соединенные Штаты Америки рассматривают возможность оказания дополнительной экономической помощи Украине на фоне напряженности в Восточной Европе. Соответствующее заявление американский лидер Джо Байден сделал в ходе телефонного разговора с украинским коллегой Владимиром Зеленским.

Белый дом по итогам переговоров обнародовал сообщение. В документе говорится, что президент США заявил о «приверженности суверенитету и территориальной целостности Украины». Байден добавил, что Вашингтон и его союзники намерены ответить на любую агрессию в отношении Киева.

«Президент Байден отметил, что США за последний год предоставили Украине более полумиллиарда долларов в качестве помощи в развитии и гуманитарной сфере, а также рассматривают возможность дополнительной макроэкономической поддержки...», — сообщил Белый дом.

Джо Байден и Владимир Зеленский ранее провели телефонные переговоры, в ходе которых обсудили пути деэскалации обстановки вокруг Украины. Лидеры двух стран скоординировали дальнейшие действия и обговорили варианты финансовой поддержки Киева в будущем.

Вернуться назад
Все новости / Политика / Байден сообщил Зеленскому о возможности США оказать Украине дополнительную помощь
украина сша зеленский байден помощь
Комментировать