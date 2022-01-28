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Лыжница сборной Бразилии угодила в смертельное ДТП по пути на Олимпиаду в Пекине

  /   Обновлено: 28 января 2022 04:28
Спорт
Лыжница сборной Бразилии угодила в смертельное ДТП по пути на Олимпиаду в Пекине
Carl Sandin  /  Zuma\TASS

Рим, 28 января. Бразильская лыжница Бруна Моура не сможет поучаствовать в Олимпийских играх в Пекине из-за автоаварии, в результате которой погиб ее водитель. Соответствующую информацию сообщили в Олимпийском комитете страны.

ДТП случилось вблизи населенного пункта Оберфинтль в Италии. Спортсменка ехала из Австрии в Германию, где и должна была вылететь в китайскую столицу. Во время следования по трассе автомобиль, пассажиркой которого была Бруна Моура, врезался в грузовик. Водитель легковушки погиб на месте, а 27-летняя бразильская лыжница получила переломы руки и ноги.

«Я сидела на заднем сиденье и была пристегнута ремнем безопасности, врачи сказали, что это меня и спасло. На этот раз я не поеду на зимнюю Олимпиаду, но я жива», — передает газета Globo слова лыжницы.

Зимние Олимпийские игры пройдут в Пекине с 4 по 20 февраля. Президент России Владимир Путин заявлял, что ждет от национальной команды высшего пилотажа.

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