Лыжница сборной Бразилии угодила в смертельное ДТП по пути на Олимпиаду в Пекине

Рим, 28 января. Бразильская лыжница Бруна Моура не сможет поучаствовать в Олимпийских играх в Пекине из-за автоаварии, в результате которой погиб ее водитель. Соответствующую информацию сообщили в Олимпийском комитете страны.

ДТП случилось вблизи населенного пункта Оберфинтль в Италии. Спортсменка ехала из Австрии в Германию, где и должна была вылететь в китайскую столицу. Во время следования по трассе автомобиль, пассажиркой которого была Бруна Моура, врезался в грузовик. Водитель легковушки погиб на месте, а 27-летняя бразильская лыжница получила переломы руки и ноги.

«Я сидела на заднем сиденье и была пристегнута ремнем безопасности, врачи сказали, что это меня и спасло. На этот раз я не поеду на зимнюю Олимпиаду, но я жива», — передает газета Globo слова лыжницы.

Зимние Олимпийские игры пройдут в Пекине с 4 по 20 февраля. Президент России Владимир Путин заявлял, что ждет от национальной команды высшего пилотажа.