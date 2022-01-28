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Пропавшая в Мексике россиянка вышла на связь после длительного отсутствия

  /   Обновлено: 28 января 2022 04:16
Происшествия
Пропавшая в Мексике россиянка вышла на связь после длительного отсутствия
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Халапа-Энрикес, 28 января. Уроженка России Татьяна М., которая считалась пропавшей вместе со своей девятимесячной дочерью в мексиканском штате Веракрус, связалась с посольством РФ. Об этом сообщил заведующий консульским отделом диппредставительства Андрей Трояновский.

Женщина не выходила на связь более недели. При этом в дипломатическом ведомстве подчеркнули, что жизнь и здоровье женщины и ребенка находятся вне опасности, а их состояние оценивается как удовлетворительное.

«Связь с россиянкой установлена и поддерживается, никакой угрозы ее жизни нет», — сказал Трояновский в интервью ТАСС, уточнив, что причиной появления информации об ее исчезновении стал семейный конфликт.

Об исчезновении Татьяны М. и ее дочери Камилы стало известно 25 января. Комиссия мексиканского штата Веракрус объявила гражданку России в розыск узнав, что последний раз ее видели 20 января.

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мексика веракус исчезновение россиянки андрей трояновский
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