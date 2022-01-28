Спасатели девятый день ищут тело погибшей в проруби жительницы Ленобласти

Санкт-Петербург, 28 января. Девятый день продолжаются поиски тела женщины, которая погибла во время купания в необорудованной проруби на Крещение. Трагедия произошла на реке Оредеж в Ленобласти.

Сейчас на месте происшествия работают специалисты Аварийно-спасательной службы Шлиссельбурга. В субботу к операции присоединится группа Всероссийского общества спасания на водах (ВОСВОД России).

«Наша группа выезжает в субботу, будем погружаться. Шлиссельбург сейчас с камерами, они не погружаются, работают и смотрят», — уточнили в в ВОСВОД.

Трагедия произошла еще 19 января. Женщина прыгнула в прорубь и ее унесло течением. Все это происходило на глазах супруга и детей погибшей. Муж женщины тоже участвует в поисках тела.

ВОСВОД ранее получил от Гидрометцентра информацию о расположении точек, куда тело могло прибить течением. В ближайшие дни спасатели планируют нырять по обозначенным на карте местам.