Цены на газированные напитки и соки могут вырасти в России на 25%

Москва, 28 января. Ряд производителей, среди которых Coca-Сola, PepsiCo, «Сады Придонья», «Шишкин лес» и «Якобс» намерены увеличить ценники на свою продукцию. Максимальный размер повышений — до 25 процентов.

Часть ретейлеров уже были оповещены о грядущем подорожании. Так, Coca-Cola сообщила о повышении цен с 1 февраля на четыре-восемь процентов. По словам представителей компании, данное решение связано с подорожанием сырья, топлива и упаковочных материалов. В списке на увеличение цен более 60 товаров — соки «Добрый», Rich, газированные напитки Coca-Cola, Fanta и Schweppes. Об этом передают «Известия».

Изготовитель PepsiCo, в свою очередь, сообщил об увеличении цен с 17 февраля. Среди причин — рост инфляции, а также увеличение расходов на паллеты и упаковку. Подорожание составит восемь процентов.

«Шишкин лес» при этом назвал показатель в 20 процентов. Рост цен производитель обосновал введением обязательной маркировки питьевой воды. Дефицит кофе в мире, в свою очередь, отразился на стоимости продукции «Якобс». Там сообщили о подорожании на 25 процентов. Затронет это несколько десятков товаров, в частности, Carte Noire, Jacobs Monarch и другие.

Росстат ранее зафиксировал рост цен промышленных производителей. В годовом выражении увеличение составило 28,5 процента.