Полиция задержала двух жителей Ленобласти по подозрению в контрабанде наркотиков

Выборг, 28 января. Сотрудники правоохранительных органов нашли в почтовой посылке крупную партию наркотических веществ. Об этом сообщила пресс-служба Северо-Западного таможенного управления.

По предварительным данным, задержаны двое жителей Выборгского района Ленинградской области, которые входят в состав преступной группировки. Следователи утверждают, что задержанные регулярно заказывали запрещенные вещества из Китая через Нидерланды, используя почту.

В очередной посылке сотрудники таможенного управления обнаружили и изъяли крупную партию наркотиков. Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 229.1 УК РФ («Контрабанда наркотических средств группой лиц по предварительному сговору в крупном размере»).

Ранее сотрудники УМВД России провели задержание семейной пары в Челябинской области. По версии правоохранителей, мужчина и женщина вступили в преступный сговор с целью распространения наркотических средств.