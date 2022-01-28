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Полиция задержала двух жителей Ленобласти по подозрению в контрабанде наркотиков

  /   Обновлено: 28 января 2022 04:00
Происшествия
Полиция задержала двух жителей Ленобласти по подозрению в контрабанде наркотиков
Федеральное агентство новостей  /  Степан Яцко

Выборг, 28 января. Сотрудники правоохранительных органов нашли в почтовой посылке крупную партию наркотических веществ. Об этом сообщила пресс-служба Северо-Западного таможенного управления.

По предварительным данным, задержаны двое жителей Выборгского района Ленинградской области, которые входят в состав преступной группировки. Следователи утверждают, что задержанные регулярно заказывали запрещенные вещества из Китая через Нидерланды, используя почту.

В очередной посылке сотрудники таможенного управления обнаружили и изъяли крупную партию наркотиков. Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 229.1 УК РФ («Контрабанда наркотических средств группой лиц по предварительному сговору в крупном размере»).

Ранее сотрудники УМВД России провели задержание семейной пары в Челябинской области. По версии правоохранителей, мужчина и женщина вступили в преступный сговор с целью распространения наркотических средств.

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