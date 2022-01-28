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Японец почти 12 часов насильно удерживал медика в своем доме

  /   Обновлено: 28 января 2022 03:42
Происшествия
Японец почти 12 часов насильно удерживал медика в своем доме
pixabay.com

Токио, 28 января. Трое медиков пришли к пациенту, чтобы навестить его после смерти родственника. Инцидент произошел недалеко от Токио, передает телеканал NHK.

После прибытия врачей японец выстрелил в одного из них. Второму он распылил слезоточивый аэрозоль в лицо. Третьего врача злоумышленник взял в заложники и удерживал на протяжении почти 12 часов.

Прибывшие на место происшествия правоохранители и сотрудники оперативных служб эвакуировали жителей близлежащих домов. В трех школах, расположенных рядом, отменили занятия. Задержать злоумышленника удалось утром в пятницу. Врач, который находился в заложниках, не подает признаков жизни, говорится в сообщении телеканала.

Британская полиция ранее задержала двух подозреваемых в причастности к нападению на синагогу в Техасе. После проведенной проверки молодых людей отпустили без предъявления обвинений.

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япония токио заложник врач
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